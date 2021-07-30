Первая виктория «Спартака» при Витории: гол Соболева с пенальти позволил обыграть «Крылья»

В рамках второго тура чемпионата России московский «Спартак» гостил в Самаре.

Первый тур РПЛ удивил своей бескомпромиссностью. Ни одного ничейного результата, по 4 победы хозяев и гостей зафиксировал финальный свисток. Сегодняшние соперники оба проиграли на старте. «Крылья» дома минимально уступили «Ахмату», «Спартак» в гостях – «Рубину». Разница мячей разметила команды в турнирной таблице по соседству, если вообще уместно смотреть на таблицу после первого тура.

«Спартак» многим понравился по игре, поражение в Казани списали на невезение, поэтому Руй Витория тасовал состав не стал исключительно из-за травм. Мышечные повреждения получили Ларссон и Промес. Первый хотя бы в заявку попал, а вот голландец получил время на восстановление. Что перед игрой против «Бенфики» тревожит. Но сегодня «спартаковцам» нужно было думать о «Крыльях», которые добротно оборонялись в первом тайме.

Конечно, «Спартак» играл с преимуществом. Иногда пользовался контрвыпадами, чаще атаковал позиционно, но реально опасным моментов почти не возникало. Первый момент вообще создали хозяев, но удар Романа Ежова заблокировал Айртон. Русское нападение «Спартака» включилось лишь к концу тайма. Роман Зобнин разыграл «стеночку» с Зелимханом Бакаевым, ворвался в штрафную площадь, завершал самостоятельно, но Иван Ломаев спас свою команду от гола.

Далее Александр Соболев атаковал ворота после нехитрой комбинации, разыгранной от углового флага. Из офсайда выбегал форвард (гол бы не засчитали), но и без того пробил по позиции Ломаева. Любопытно, что и следующий опасный момент «Спартак» создал после углового. Вновь подача Бакаева накалила обстановку, но теперь на завершающий удар выскочил Рассказов, пробивший в касание. Николай самую малость не попал в угол. Опять «красно-белые» могли записать себе в актив ход матча, но не счёт.

На старте второго тайма зазвенела штанга. Зелимхан Бакаев со штрафного выполнил великолепный навес на Умярова, тот головой пробил по воротам, однако Иван Ломаев, кончиками пальцев дотянувшись до мяча, отбил его в стойку. Следующий сейв Ломаева был не менее эффектен, но менее эффективен. После подачи углового Жиго пробил в соперника – Иван переложился и сумел парировать этот удар. Эпизод заигран, о нём уже забыли, и тут включился VAR.

Александр Соболев второй год подряд становится автором первого гола «Спартака» в сезоне #КрыльяСпартак | 0:1 pic.twitter.com/kZykVUjC3p — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 30, 2021

Ассистенты подсказали Кукуяну, что Божин, подставляясь под удар Жиго сыграл рукой. Рефери встречу остановил и назначил пенальти, который уверенно реализовал Александр Соболев – 0:1. Форвард «Спартака» не праздновал, отдавая дань уважения самарским «Крыльям», за которые когда-то выступал. А вот после мяча Соболева поскучнели все. «Спартак» фактически прекратил атаковать, а «Крыльям» не хватило массы, чтобы навалиться в концовке. Порадовал только свежий Сергей Пиняев, пару раз накрутивший Айртона.

Есть первая победа «Спартака» в новом сезоне! Но перед игрой с «Бенфикой» тревожно, «Крылья Советов» сегодня не впечатлили, а победа минимальная.