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Россия. Премьер-лига

Первая виктория «Спартака» при Витории: гол Соболева с пенальти позволил обыграть «Крылья»

30 Июля 2021 • 20:54 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Спартак Москва
окончен
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В рамках второго тура чемпионата России московский «Спартак» гостил в Самаре.

Протокол игры  
Крылья Советов 0:1 Спартак Москва
    68' Соболев Александр Сергеевич (0:1)
Ломаев Иван Зеффан Мехди Солдатенков Александр Божин Сергей   68'   83' (Витюгов Максим (   83') Горшков Юрий   47' Ежов Роман   76' (Онугха Герман (   76') Иванисеня Дмитрий   90' Якуба Денис   26' (Пруцев Данил (   26') Зиньковский Антон Сарвели Владислав   83' (Цыпченко Дмитрий (   83') Сергеев Иван   76' (Пиняев Сергей (   76')
Запасные: Фролов Евгений Липовой Данил Овсянников Богдан Карпов Максим Чернов Никита
Максименко Александр Рассказов Николай Жиго Самуэль Джикия Георгий Айртон Лукас Зобнин Роман   74' (Крал Алекс (   74') Умяров Наиль Бакаев Зелимхан   65'   86' (Хендрикс Йоррит (   86') Игнатов Михаил   60' (Ларссон Джордан (   60') Мозес Виктор   53'   59' (Мирзов Резиуан (   59') Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Ребров Артём Марков Даниил Кутепов Илья Ломовицкий Александр Гапонов Илья Мелкадзе Георгий Ещенко Андрей
30 июля. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

Первый тур РПЛ удивил своей бескомпромиссностью. Ни одного ничейного результата, по 4 победы хозяев и гостей зафиксировал финальный свисток. Сегодняшние соперники оба проиграли на старте. «Крылья» дома минимально уступили «Ахмату», «Спартак» в гостях – «Рубину». Разница мячей разметила команды в турнирной таблице по соседству, если вообще уместно смотреть на таблицу после первого тура.

«Спартак» многим понравился по игре, поражение в Казани списали на невезение, поэтому Руй Витория тасовал состав не стал исключительно из-за травм. Мышечные повреждения получили Ларссон и Промес. Первый хотя бы в заявку попал, а вот голландец получил время на восстановление. Что перед игрой против «Бенфики» тревожит. Но сегодня «спартаковцам» нужно было думать о «Крыльях», которые добротно оборонялись в первом тайме.

Конечно, «Спартак» играл с преимуществом. Иногда пользовался контрвыпадами, чаще атаковал позиционно, но реально опасным моментов почти не возникало. Первый момент вообще создали хозяев, но удар Романа Ежова заблокировал Айртон. Русское нападение «Спартака» включилось лишь к концу тайма. Роман Зобнин разыграл «стеночку» с Зелимханом Бакаевым, ворвался в штрафную площадь, завершал самостоятельно, но Иван Ломаев спас свою команду от гола.

Далее Александр Соболев атаковал ворота после нехитрой комбинации, разыгранной от углового флага. Из офсайда выбегал форвард (гол бы не засчитали), но и без того пробил по позиции Ломаева. Любопытно, что и следующий опасный момент «Спартак» создал после углового. Вновь подача Бакаева накалила обстановку, но теперь на завершающий удар выскочил Рассказов, пробивший в касание. Николай самую малость не попал в угол. Опять «красно-белые» могли записать себе в актив ход матча, но не счёт.

На старте второго тайма зазвенела штанга. Зелимхан Бакаев со штрафного выполнил великолепный навес на Умярова, тот головой пробил по воротам, однако Иван Ломаев, кончиками пальцев дотянувшись до мяча, отбил его в стойку. Следующий сейв Ломаева был не менее эффектен, но менее эффективен. После подачи углового Жиго пробил в соперника – Иван переложился и сумел парировать этот удар. Эпизод заигран, о нём уже забыли, и тут включился VAR.

 

Ассистенты подсказали Кукуяну, что Божин, подставляясь под удар Жиго сыграл рукой. Рефери встречу остановил и назначил пенальти, который уверенно реализовал Александр Соболев – 0:1. Форвард «Спартака» не праздновал, отдавая дань уважения самарским «Крыльям», за которые когда-то выступал. А вот после мяча Соболева поскучнели все. «Спартак» фактически прекратил атаковать, а «Крыльям» не хватило массы, чтобы навалиться в концовке. Порадовал только свежий Сергей Пиняев, пару раз накрутивший Айртона.

Есть первая победа «Спартака» в новом сезоне! Но перед игрой с «Бенфикой» тревожно, «Крылья Советов» сегодня не впечатлили, а победа минимальная.

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Спартак Москва Крылья Советов
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Комментарии (14)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
30 Июля 2021 в 22:15
Что сказать? Местамм даже игра нравится. Но эти провалы обороны, хаотичные действия игроков в атаке оставляет много мыслей... Будем надеется в следующих матчах Виттория учтет свои ошибки, ошибки игроков.
Volk Odinochka
30 Июля 2021 в 21:48
Слабый матч. Смотрел я правда только второй тайм. С такой игрой, нам первого месте не видать!!!
Don sangre
30 Июля 2021 в 22:01
Ещё не вечер. Сложно судить по двум матчам Но стабильности хотелось побольше.
Урзюм
30 Июля 2021 в 21:21
Вонюче-помойная сборная свинофермы " с Масквы" честно не могут обыграть даже КрыС. Позорище. Позорище. Фуууууууууу!
Don sangre
30 Июля 2021 в 21:50
Ваши бомжи и кони стоят в последнней стороны))))
Жигуль
30 Июля 2021 в 21:08
Крылья чет уставшие какие-то, на весь матч не хватает. После ФНЛ что ли не отдохнули... А Пиняев, как крутил мясного, у того наверно до сих пор голова кружиться)
779
30 Июля 2021 в 21:07
Посредственный матч Спартака огорчил больше, чем несправедливое поражение в Казани. Возможно специально не форсировали, но уже отвык от тягомотины от Спартака. Выделить некого. Возможно Рассказов и Максименко только. Да Ларссен. Мозес решил перейти в режим энергосбережения после контракта? На подступах к штрафной совсем голо у Спартака. Всех с победой, но очень бы хотелось не видеть у нас подобной игры.
Don sangre
30 Июля 2021 в 21:58
Команда с новым тренером который будет перестраивать под себя. Сразу результат ждать не нужно. Но игра вязкая мало контроля мяча.
Don sangre
30 Июля 2021 в 21:58
Команда с новым тренером который будет перестраивать под себя. Сразу результат ждать не нужно. Но игра вязкая мало контроля мяча.
Redwhite1959
30 Июля 2021 в 21:07
Какие отличия я увидел сегодня в "Спартаке" Витории от "Спартака" Тедеско? 1) Нет грубейших ошибок в обороне и - соответственно - провалов, как это часто бывало раньше практически со всеми командами РПЛ, 2) В основе выходят Бакаев Зелимхан и Игнатов, которым Тедеско не давал никаких шансов, 3) Коля Рассказов возмужал, играет надёжно в обороне - выключил в двух играх Кварацхелию и Зиньковского, 4) Огромное количество технического брака у Зобнина, 5) Крал вышел на поле совсем растренированный. О "Крыльях" - добротная команда, понравились 11-й и 9-й номера.
Урзюм
30 Июля 2021 в 21:23
Да никаких отличий. Как было говно команда, так и осталась.
Bathet30
30 Июля 2021 в 21:06
С победой всех красно-белых! Не простой матч выдала команда. После забитого мяча устроили день открытых дверей у себя в штрафной. Бенфика за такое быстро накажет. Да и Крылья неплохо затерзали наши фланги обороны. Будем надеяться, что Витория вправит мозги команде за такую игру.
Don sangre
30 Июля 2021 в 22:17
Согласен абсолютно!
Dimonorunov
30 Июля 2021 в 21:05
Всех красно-белых с победой!УРА
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окончен Крылья Советов 0:1 Спартак Москва 3.85 2.75 2.35
окончен Арсенал Тула 0:3 Рубин
31.07  17:30 Уфа ... Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
31.07  20:00 ЦСКА Москва ... Локомотив Москва 2.45 3.4 3.05
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