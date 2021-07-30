Федун назвал слухи о покупке «Вулверхэмптона» «сказками»

Леонид Федун, владеющий московским «Спартаком», высказался по поводу слухов о том, что он хочет приобрести английский футбольный клуб «Вулверхэмптон».

Ранее в одном из твиттер-аккаунтов, популярных среди болельщиков «волков», сообщалось, что Леонид Федун в июле 2021 года делал попытку приобретения клуба. Леонид Федун якобы предлагал текущим владельцам 469 миллионов евро за клуб. Однако сам Федун опроверг эту информацию:

«Это всё сказки», - цитирует владельца «Спартака» «РБК».

«Спартак» Леонида Федуна сегодня проведет матч второго тура российского чемпионата против «Крыльев Советов». Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.