Витория назвал причину отсутствия в составе Промеса и Ларссона

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сразу две перестановки в стартовом составе команды. Поясните, чем они продиктованы? Это недовольство тем, как сыграли футболисты в первом матче либо другие причины?

- Нет, никакого недовольства нет, мои игроки всегда самые лучшие. Куинси на этой неделе еще не до конца поправился, еще есть определенные ограничения, поэтому мы решили не рисковать. У Джорди также были небольшие проблемки, поэтому такие изменения в составе. Несмотря на то, кто выходит на поле, все готовы и все будут работать на 100%