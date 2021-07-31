Ковач: «Верю, что «Спартак» выиграет титул в юбилейный год»

Экс-футболист московского «Спартака» Радослав Ковач высказался насчет шансов столичного клуба выиграть чемпионский титул в новом сезоне Премьер-лиги.

«В РПЛ большая конкуренция, будет тяжело. Но я верю, что «Спартак» выиграет титул в юбилейный год. Это будет здорово», - передает слова чеха Sport24.

Напомним, что в апреле следующего года «красно-белые» отметят юбилей. 22 числа «Спартаку» исполнится 100 лет.

В стартовом матче нового сезона РПЛ подопечные Руя Витории потерпели поражение от казанского «Рубина» со счетом 0:1. Во втором туре «Спартак» встретился с самарскими «Крыльями Советов» и одержал победу - 1:0.