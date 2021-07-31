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Россия. Премьер-лига

Ковач: «Верю, что «Спартак» выиграет титул в юбилейный год»

31 Июля 2021 • 15:19 Комментировать
Рубин
1:0
Спартак Москва
окончен
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Экс-футболист московского «Спартака» Радослав Ковач высказался насчет шансов столичного клуба выиграть чемпионский титул в новом сезоне Премьер-лиги.

«В РПЛ большая конкуренция, будет тяжело. Но я верю, что «Спартак» выиграет титул в юбилейный год. Это будет здорово», - передает слова чеха Sport24.

Напомним, что в апреле следующего года «красно-белые» отметят юбилей. 22 числа «Спартаку» исполнится 100 лет.

В стартовом матче нового сезона РПЛ подопечные Руя Витории потерпели поражение от казанского «Рубина» со счетом 0:1. Во втором туре «Спартак» встретился с самарскими «Крыльями Советов» и одержал победу - 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Радослав Ковач
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Vbishevcky
31 Июля 2021 в 16:55
В СССР много лет верили в коммунизм , кто же мешает блаженным верить и в другие победы, вт.ч. и Спартака.
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