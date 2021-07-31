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Россия. Премьер-лига

Соболев: «Сразу решил, что не буду праздновать забитый гол»

31 Июля 2021 • 00:36 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Спартак Москва
окончен
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Форвард «Спартака» Александр Соболев, который в пятничной игре принес команде победу над «Крыльями Советов», дал небольшое интервью официальной странице клуба в «Инстаграме».

Игрок объяснил, что назначенный пенальти является абсолютно верным решением, так как по новым трактовкам это явное нарушение правил. Также Александр ответил на вопрос по поводу своей скромной реакции после реализованного удара. «Сразу для себя решил, что праздновать не буду», - сказал футболист.

Напомним, что «Спартак» в мае 2020 года выкупил контракт Соболева именно у самарского клуба. В составе «Крыльев» 24-летний нападающий сборной России забил 21 гол в 42 матчах во всех турнирах.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов РПЛ Александр Соболев
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окончен Крылья Советов 0:1 Спартак Москва 3.85 2.75 2.35
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