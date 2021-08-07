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Россия. Премьер-лига

​«Не позорьте «Спартак»!»: Фанаты недовольны ситуацией в клубе

07 Августа 2021 • 22:22 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен
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Сезон начался для «Спартака» кошмарно. Вокруг клуба много негативной шумихи, спортивный директор ушёл в отставку, а результаты отставляют желать лучшего. Фанаты «красно-белых» очень недовольны сложившейся ситуацией. После поражения от «Нижнего Новгорода» (1:2) болельщики московской команды скандировали: «Не позорьте «Спартак»!».

Стоит отметить, что по ходу поединка фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес владельца клуба Леонида Федуна и его жены Заремы Салиховой, которая активно ведёт свой телеграм-канал.

Ближайший матч «Спартак» проведёт против «Бенфики» 10 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Lazarevs08
07 Августа 2021 в 22:48
Вот интересно, вроде взрослые люди, о ЛЧ слюни размазывают, это они нам, болельщикам втирают, или реально безмозглые и думают, что можно пройти Бенфику и ПСВ? Каждый сезон начинается с лозунгов, обещаний, а в результате пшик да пук. И каждый раз в начале сезона вспоминаю фразу героя Савелия Крамарова в "12 стульях"....-трамвай они хотят запустить....а плашек семь восмых не завезли. Вот в Спартаке это "трамвай" и не едет. Ребята!!! Федуны!!! Ну не получается у вас, не умеете вы, не способны вы "трамваи" запускать!!! Ну пожалуйста, продайте клуб, уйдите!!! Сядете рядышком с Червиченко и будете прогнозы давать, игру анализировать, на столе борщ, ноги в тазике с теплой водой. Ну красота же!!! Соглашайтесь!!! Уходите!!!!
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