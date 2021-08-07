​«Не позорьте «Спартак»!»: Фанаты недовольны ситуацией в клубе

Сезон начался для «Спартака» кошмарно. Вокруг клуба много негативной шумихи, спортивный директор ушёл в отставку, а результаты отставляют желать лучшего. Фанаты «красно-белых» очень недовольны сложившейся ситуацией. После поражения от «Нижнего Новгорода» (1:2) болельщики московской команды скандировали: «Не позорьте «Спартак»!».

Стоит отметить, что по ходу поединка фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес владельца клуба Леонида Федуна и его жены Заремы Салиховой, которая активно ведёт свой телеграм-канал.

Ближайший матч «Спартак» проведёт против «Бенфики» 10 августа.