​Червиченко: «Если так и дальше пойдёт, «Спартака» может не оказаться даже в средине таблицы РПЛ»

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», высказался по поводу происходящего в клубе и вокруг него.

Как известно, в пятницу покинувший должность спортивного директора «Спартака» Дмитрий Попов завёл свой телеграм-канал и начал отвечать Зареме Салиховой.

В разговоре с журналистом «Спорт-Экспресса» Червиченко выразил недоумение происходящим. По мнению функционера, происходящее внутри клуба не должно выноситься наружу. Червиченко считает, что эта ситуация может негативно сказаться на результатах.

«Я думаю, если это дальше продолжится, команда не то что на верху таблицы может не оказаться, но и даже в середине. Даже соперникам не надо напрягаться», - поделился мнением Червиченко.