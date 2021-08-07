Игнатьев прокомментировал игру «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом»

Бывший наставник национальной команды России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от игры московского «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом».

Игнатьев отметил, что спартаковцы владели значительным преимуществом, но атаковали неорганизованно. Также, по мнению Игнатьева, «Спартак» не создал сложностей для соперника и играл примитивно.

«По-моему, у них большие сложности в организации игры. Хаос преобладает над разумными действиями», - сказал Игнатьев в интервью «Футболу России».

«Спартак» в домашнем матче уступил «Нижнему «Новгороду» в рамках третьего игрового дня чемпионата России (1:2).