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Россия. Премьер-лига

Игнатьев прокомментировал игру «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом»

07 Августа 2021 • 23:39 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен
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Бывший наставник национальной команды России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от игры московского «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом».

Игнатьев отметил, что спартаковцы владели значительным преимуществом, но атаковали неорганизованно. Также, по мнению Игнатьева, «Спартак» не создал сложностей для соперника и играл примитивно.

«По-моему, у них большие сложности в организации игры. Хаос преобладает над разумными действиями», - сказал Игнатьев в интервью «Футболу России».

«Спартак» в домашнем матче уступил «Нижнему «Новгороду» в рамках третьего игрового дня чемпионата России (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нижний Новгород Борис Игнатьев РПЛ
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