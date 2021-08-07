Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 215 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Витория: «Не хочу ни перед кем извиняться в том плане, что происходит за пределами клуба»

07 Августа 2021 • 22:32 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» вынужден был отвечать на вопрос о скандалах вокруг клуба.

- Сегодня мы потеряли столь нужные нам три очка, дали сопернику два гола форы в начале первого тайма. Плохо начали игру, нам не хватило внимания, не хватило концентрации. Потом хотели отыграться и имели много моментов для этого, но немного не хватало в завершающих фазах атаки, мяч не заходил.

- Вы говорили, что клубу перед матчем с «Бенфикой» нужно сплочение. Сейчас вам не кажется, что то, что происходит вокруг клуба, я имею в виду войну между бывшим спортивным директором клуба Дмитрием Поповым и женой владельца клуба, оно влияет на игроков?

- Я предпочитаю все-таки оставить эти истории и аналитику этой ситуации на вас, вы журналисты, вам, наверное, лучше знать. Я не хочу ни перед кем извиняться в том плане, что происходит за пределами клуба. Безусловно, когда команда и работающие в клубе люди живут одной целью и сосредоточены на одной задаче, конечно, тогда проще и работать, и играть. Повторюсь, по этим историям я не хочу ничего комментировать. Моя задача - работать с командой, и я полностью концентрируюсь на этом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
VC-Team
07 Августа 2021 в 22:42
крепись тренер! интересно, что он думает о всей этой бодяге с заремами, переписками, и верняк ему перевели скандирование болел к федуну)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 3:2 Краснодар 1.52 4.65 6.5
окончен Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
окончен Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
08.08  17:30 Химки ... Ростов
08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.65 3.1 2.85
08.08  20:00 Рубин ... Ахмат 2.1 3.3 3.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
22:42 · Россия. Премьер-лига
Витория: «По поводу атмосферы в команде - проблем нет»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Не хочу ни перед кем извиняться в том плане, что происходит за пределами клуба» 1
22:22 · Россия. Премьер-лига
​«Не позорьте «Спартак»!»: Фанаты недовольны ситуацией в клубе 1
22:22 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Сказать, что «Спартак» плохо играл, не могу. Нельзя назвать это поражение тренерским» эксклюзив
22:16 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о трансфере Клаудиньо
21:36 · Россия. Премьер-лига
​Мозес травмировался в игре с «Нижним Новгородом» 4
21:30 · Россия. Премьер-лига
​Миладиновича в крови увезли на скорой со стадиона «Спартака»
21:17 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Нижнего Новгорода» потерял сознание после столкновения с Понсе
20:59 · Россия. Премьер-лига
Как «Арсенал» спас своего тренера - видео видео
20:53 · Россия. Премьер-лига
Уйма голов в матче «Зенит» - «Краснодар» (видео) видео
20:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» раскрыл итоги «переговоров» с Месси 2
20:45 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» быстро пропустил два гола от команды Александра Кержакова - видео видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник ЦСКА назвал игру с «Краcнодаром» «проходной» для «Зенита»
20:35 · Россия. Премьер-лига
​«Заткни свою *****»: Фанаты «Спартака» обратились к Федуну 2
20:24 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» дважды пропустил от «Нижнего Новгорода» за 16 минут
Все новости
Рекомендуем
 