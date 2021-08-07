Витория: «Не хочу ни перед кем извиняться в том плане, что происходит за пределами клуба»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» вынужден был отвечать на вопрос о скандалах вокруг клуба.

- Сегодня мы потеряли столь нужные нам три очка, дали сопернику два гола форы в начале первого тайма. Плохо начали игру, нам не хватило внимания, не хватило концентрации. Потом хотели отыграться и имели много моментов для этого, но немного не хватало в завершающих фазах атаки, мяч не заходил.

- Вы говорили, что клубу перед матчем с «Бенфикой» нужно сплочение. Сейчас вам не кажется, что то, что происходит вокруг клуба, я имею в виду войну между бывшим спортивным директором клуба Дмитрием Поповым и женой владельца клуба, оно влияет на игроков?

- Я предпочитаю все-таки оставить эти истории и аналитику этой ситуации на вас, вы журналисты, вам, наверное, лучше знать. Я не хочу ни перед кем извиняться в том плане, что происходит за пределами клуба. Безусловно, когда команда и работающие в клубе люди живут одной целью и сосредоточены на одной задаче, конечно, тогда проще и работать, и играть. Повторюсь, по этим историям я не хочу ничего комментировать. Моя задача - работать с командой, и я полностью концентрируюсь на этом.