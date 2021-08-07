Бубнов спрогнозировал результат матча «Спартак» - «Нижний Новгород»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке «красно-белых» против «Нижнего Новгорода» в третьем туре чемпионата России.

«Прогноз: 2:0. «Спартаку» нужно реабилитироваться. «Нижний Новгород» старается действовать плотно. «Спартаку» придется потрудиться, но моментов у хозяев будет достаточно», - передает слова эксперта Sportbox.

Напомним, что в среду, 4 августа, «Спартак» на своем поле уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Матч «красно-белых» против «Нижнего Новгорода» пройдет сегодня, 7 августа, на «Открытие Арене». Начало запланировано в 20:00 мск.

После двух туров хозяева занимают седьмое место в таблице РПЛ, а гости располагаются на пятой строчке.