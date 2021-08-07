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Россия. Премьер-лига

Игнатов рассказал, как ему удалось закрепиться в основной команде «Спартака»

07 Августа 2021 • 17:43 Комментировать (1)
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о прогрессе, которого футболист добился в прошлом сезоне, и о том, как этот прогресс помог игроку заиграть в основной команде.

Футболист отметил, что в начале текущего года стал работать над физическими показателями и завершением атак.

«В итоге прорвало: за весну забил больше, чем за весь прошлый год», - сказал Игнатов в интервью пресс-службе московского клуба.

Теперь футболист стал соблюдать режим, правильно питаться. Кроме того, Игнатов стал уделять тренировкам и восстановлению больше времени.

Михаил Игнатов играет за первую команду «Спартака» с 2018 года, время от времени и за «Спартак-2». Всего за первую команду футболист сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол.

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Спартак Москва Михаил Игнатов
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Комментарии (1)
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07 Августа 2021 в 19:30
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