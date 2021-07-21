Матч «Спартак» - «Нижний Новгород» посетят не более 500 болельщиков

Стало известно, сколько болельщиков допустят на поединок третьего тура российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и дебютантом элитного дивизиона - «Нижним Новгородом».

Как сообщает «Спорт-экспресс», Роспотребнадзор уведомил «красно-белых», что на трибуны «Открытие Арены» получат допуск не более 500 человек. Это связано с ограничениями, введенным из-за новой волны коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что все участники мероприятия обязаны сдать тест на Covid-19.

Матч «Спартак» - «Нижний Новгород» состоится в Москве 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.