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Матч «Спартак» - «Нижний Новгород» посетят не более 500 болельщиков

21 Июля 2021, 11:48,

Стало известно, сколько болельщиков допустят на поединок третьего тура российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и дебютантом элитного дивизиона - «Нижним Новгородом».

Как сообщает «Спорт-экспресс», Роспотребнадзор уведомил «красно-белых», что на трибуны «Открытие Арены» получат допуск не более 500 человек. Это связано с ограничениями, введенным из-за новой волны коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что все участники мероприятия обязаны сдать тест на Covid-19.

Матч «Спартак» - «Нижний Новгород» состоится в Москве 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Нижний Новгород
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