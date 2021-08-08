Известный футбольный эксперт Валерий Непомнящий прокомментировал поражение «Спартака» в матче третьего тура РПЛ от «Нижнего Новгорода» (1:2).

- В четырех матчах на старте сезона у «Спартака» три поражения. У вас есть объяснение этому?

- Трудно как-то это объяснить. У меня нет объяснений этому, и я не знаю в чем причина произошедшего. Когда я смотрел игры «Спартака» на Кубке Париматч Премьер, команда просто летала. А теперь ничего не получается.

- Может дело в физике, ведь много футболистов начали тренироваться с командой не так давно? Как вы находите «Спартак» физически?

- Там вопрос не в физике, а в психологии. Что-то разладилось в организме «Спартака» и все. Пропало вдохновение, движение, скорость, и я не понимаю, почему.

- Со стороны кажется, что Руй Витория не знает, что делать с командой. У вас тоже такое ощущение?

- Похоже, что да. Некоторые его замены мне вообще непонятны. Их трудно объяснить. Но это взгляд со стороны. Он не всегда объективный и правильный.

- У нового тренера есть право на ошибку и время, чтобы притереться к команде, как считаете?

- С моей точки зрения, тренер всегда должен иметь время и право на ошибку. Если бы мгновенно все менялось, тогда зачем держать тренеров?

- Как вам игра «Спартака» в обороне без Джикии?

- Получилось так, что у команды не вышло. Меня удивляет победа «Нижнего Новгорода» и над «Сочи» тоже. Такой дерзкий новичок. Семь очков после трех матчей – это круто. Не знаю, с чем это связано. А что касается Джикии, команда вообще без него не была мобилизована, быстро пропустили первый мяч, а потом и второй. Я думаю, вопрос лежит только в плоскости психологии.

- Так влияют на команду разборки Попов и Заремы в публичном пространстве?

- Не знаю.

- Вы не думаете, что если будет выездное поражение от «Бенфики», то Виторию отправят в отставку?

- Нет.

- Почему? Леонид Федун же иногда принимает эмоциональные решения по поводу тренерских отставок.

- Думаю, можно и потерпеть. Но я плохо знаком с работой этого тренера, поэтому мое мнение - все равно, что гадание на кофейной гуще. Это вопросы без ответов для меня.

- Можно ли ожидать от «Спартака» улучшений игры в ближайшее время?

- Мне всегда казалось, что «Спартак» будет в этом сезоне конкурентом «Зениту» и по игре, и по составу. Но сейчас мое мнение в пух и прах разбивается «Спартаком». Когда я говорил об этом, игра команды позволяла так думать. А сейчас выясняется, что это было временное явление.

Елена Григорьевская