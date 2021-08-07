​Гендиректор «Спартака» высказался после провального матча

Евгений Мележиков, который занимает должность генерального директора «Спартака», высказался для «Рейтинга Букмекеров» после провального матча команды. «Красно-белые», как известно, в третьем туре чемпионата проиграли на своём поле «Нижнему Новгороду» с результатом 1:2.

«Нужно поддерживать футболистов и дальше, а в команде они разберутся. Я всегда за игроков», - высказался Мележиков.

Гендиректор «Спартака» выразил надежду, что в скором времени клуб обзаведётся новым специалистом на должности спортивного директора. Дмитрий Попов, напомним, на неделе оставил клуб со скандалом.

Что касается настроения владельца клуба Леонида Федуна, то Мележиков ответил на этот вопрос так: «А какое у него сейчас может быть настроение?».

Следующий матч «Спартак» проведёт 10 августа против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.