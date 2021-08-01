Ловчев: «Промес и Ларссон – игроки чуть ниже среднего уровня»

В прошлом игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением насчет действующего состава московского клуба. Ловчев считает, что в коллективе нехватка качественных исполнителей. Особенно негативно он высказался о легионерах.

По его словам, Куинси Промес и Джордан Ларссон являются футболистами «чуть ниже среднего уровня». Свое мнение он аргументировал тем, что представители своих сборных сыграли минимальное количество времени на Евро-2020. «Уже не говорю о том, что у них нет спартаковского духа», - подытожил Евгений в интервью Sport24.

Ловчев выступал за «Спартак» в период с 1969 по 1978 год. За это время он 249 раз надевал красно-белую футболку.