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Россия. Премьер-лига

Ловчев: «Промес и Ларссон – игроки чуть ниже среднего уровня»

01 Августа 2021 • 13:56 Комментировать
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
07.08 20:00
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В прошлом игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением насчет действующего состава московского клуба. Ловчев считает, что в коллективе нехватка качественных исполнителей. Особенно негативно он высказался о легионерах.

По его словам, Куинси Промес и Джордан Ларссон являются футболистами «чуть ниже среднего уровня». Свое мнение он аргументировал тем, что представители своих сборных сыграли минимальное количество времени на Евро-2020. «Уже не говорю о том, что у них нет спартаковского духа», - подытожил Евгений в интервью Sport24.

Ловчев выступал за «Спартак» в период с 1969 по 1978 год. За это время он 249 раз надевал красно-белую футболку.

Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Джордан Ларссон РПЛ Куинси Промес
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Комментарии (1)
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Wertygaz
01 Августа 2021 в 14:04
Как эксперт Ловчев, тоже уровень ниже среднего...
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