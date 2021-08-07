​«Спартак» дважды пропустил от «Нижнего Новгорода» за 16 минут

Домашний матч третьего тура Премьер-лиги России против «Нижнего Новгорода» складывается для «Спартака» плохо, если не сказать «ужасно». Уже к 16-й минуте команда Руя Витории пропустила дважды и проигрывает 0:2.

На 4-й минуте поединка во владениях Александра Максименко расписался Кирилл Гоцук, а на 16-й минуте автором результативного удара стал Алексей Козлов. Теперь «Спартак» будет пытаться отыграться.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Нижним Новгородом», проходящим на «Открытие Банк Арене», можно на страницах портала LiveResult. Там проходит подробная трансляция матча в текстовом формате.