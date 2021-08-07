Витория объяснил отсутствие Джикии

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Глядя в заявку, отсутствует в стартовом составе капитан команды Георгий Джикия. С чем это связано? Насколько он здоров?

- Со здоровьем у Георгия все в порядке. Изменения в составе связаны с тем, что прошлый матч был очень серьезным и отнял много сил, поэтому смотрели, что можно сделать в этом плане, как освежить команду с точки зрения физики. Те игроки, которые сегодня выйдут на поле, я им полностью доверяю. Поскольку график сейчас плотный, и следующий матч уже во вторник, поэтому такая ротация была необходима.