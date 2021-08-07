Червиченко высказался об игре «Спартака» в первых турах РПЛ

Андрей Червиченко, в прошлом занимавший должность президента московского «Спартака», поделился впечатлениями от игры команды под руководством Руя Витории в первых турах российского чемпионата.

Червиченко считает ошибкой выход в стартовом составе Ильи Кутепова, Йоррита Хендрикса и Резиуана Мирзова. По его мнению, именно их ошибки привели к двум пропущенным голам.

«Опять поражение: игра без мысли, без тактики всегда заканчивается поражением. Проблема Руя в том, что он не может определиться с составом», - сказал бывший президент «красно-белых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» 1:2 в матче третьего тура РПЛ.