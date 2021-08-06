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Россия. Премьер-лига

Зарема Салихова уничтожает «Спартак»: Пранк, который вышел за границы

06 Августа 2021 • 19:43 Комментировать (4)
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
Через 22 ч. 0 мин.
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Новый конфликт в «Спартаке» выходит за все границы. Зарема Салихова вынуждает топ-менеджмент увольняться, и в Телеграме противоборствующие стороны выкладывают скрины переписки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

«Спартак» мечтал о большой победе в год столетнего юбилея, но пока готовится лишь большой скандал. Большой даже по меркам «красно-белых». «Спартак» в последние годы приучил, что в клубе постоянно что-то полыхает, постоянно кто-то ссорится и грызётся. Однако сейчас это какой-то перебор.

Когда Зарема Салихова только завела свой телеграм-канал и начала активно публиковать там свои размышления, первая мысль была, что всё это – хорошо срежиссированная постановка. Вторая половина Леонида Федуна буквально захватила всё медиапространство вокруг «Спартака», что позволяло Рую Витории спокойно знакомиться с командой и работать. Никто особо не следил за первыми товарищескими матчами «красно-белых» под руководством португальца – все обсуждали телеграм-канал Заремы. Почти не было трансферных слухов, потому что другая тема была на первых полосах. Зарема каждый день генерировала несколько новостей про «Спартак», отводя всё внимание от команды на себя.

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Сейчас уже понятно, что это была вовсе не хитрая игра и не копирование плана Моуринью. К сожалению, это было начало разрушительной атаки Заремы на топ-менеджмент «Спартака». Откровенно говоря, не хочется сейчас обсуждать, права она или нет в своих действиях. Многие её мысли звучат здраво, вероятно, Зарема действительно хочет «Спартаку» добра. Тем не менее то, что сейчас происходит – это настоящая кровавая революция вместо попытки эволюции.

Зарема вынудила уволиться Антона Фетисова, который занимал пост директора по развитию и коммуникациям. В прошлом сезоне это направление показало себя очень успешным, и глупо оспаривать, что в этом большая заслуга конкретного человека. Причина увольнения понятна – это личная неприязнь Заремы к Фетисову. Вторым пошёл Дмитрий Попов. Последние его сделки не получились успешными, но предыдущий опыт работы доказывает, что он умеет работать качественно. Однако Зарема и его уничтожила, и сам Попов не скрывает причины своего ухода.

Судя по всему, с Поповым в клубе не смогли даже нормально расстаться и не подписали с ним соглашение о неразглашении. Теперь бывший спортивный директор начал встречную атаку на Зарему, выкладывая скрины переписки с ней и обвиняя её во лжи и двуличии. Во время кровавой революции это обычная ситуация, когда обе стороны используют все средства для своей победы. Начала эту войну Зарема, и теперь не надо удивляться, что против неё действуют её же методами.

К сожалению, во всей этой истории страдает «Спартак». До закрытия трансферного окна остался месяц, а команда оказалась без спортивного директора. Так или иначе, это затянет процесс принятия решения по новичкам и ведение переговоров. Потенциальные кандидаты просто могут успеть уйти в другие клубы. Сложно представить, что сейчас на душе у Руя Витории. Его приглашали одни люди, а он, только успев начать работать, оказывается в ситуации, что теперь во главе другие. Очевидно, что португалец теряет карт-бланш, и теперь у него уже не будет такой сильной поддержки. Нет игроков, нет поддержки – надо иметь очень сильный характер, чтобы в такой ситуации дать результат.

В целом для «Спартака» пока не всё потеряно. В год столетнего юбилея можно взять Кубок России. Для «Спартака» розыгрыш этого турнира начнётся только в следующем календарном году. Более того, при определённом стечении обстоятельств весной можно оказаться в розыгрыше Лиги конференций, где тоже возможно всякое. Да и в чемпионате занять второе место вполне реально. Однако для этого необходимо просто срочно завершить кровавую революции и вместо разрушения всего и вся начать что-то строить.

Андрей Центров

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Дмитрий Попов Зарема Салихова
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
779
06 Августа 2021 в 21:24
Кого вообще интересует эта базарная перепалка? Читать мнения сторон можно - чтиво ради чтива. Но вот раздувать подобную хрень до высот, как это делает автор статьи, дело ещё более убогое, чем сама перепалка.
Id152079006
06 Августа 2021 в 21:24
Г-н Центров, настоящей революции без крови не бывает! Как, впрочем, и эволюции. Освежите ваши знания истории!!!
Diman777
06 Августа 2021 в 20:46
Что за хрень - у человека была уйма времени на усиление состава и без результатно. Газизова уволили через месяца при том, что он был полезнее. Надо нанять успешного спортдира с зп как у ведущих футболистов и будет клуьу счастье
Милка
06 Августа 2021 в 20:30
Всё обсуждали телеграмм канал Заремы??? Та ладно. ЕФ', это вы его обсуждали и никто кроме вас)))
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07.08  17:30 Арсенал Тула ... Крылья Советов
07.08  20:00 Спартак Москва ... Нижний Новгород
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