Зарема Салихова уничтожает «Спартак»: Пранк, который вышел за границы

Новый конфликт в «Спартаке» выходит за все границы. Зарема Салихова вынуждает топ-менеджмент увольняться, и в Телеграме противоборствующие стороны выкладывают скрины переписки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

«Спартак» мечтал о большой победе в год столетнего юбилея, но пока готовится лишь большой скандал. Большой даже по меркам «красно-белых». «Спартак» в последние годы приучил, что в клубе постоянно что-то полыхает, постоянно кто-то ссорится и грызётся. Однако сейчас это какой-то перебор.

Когда Зарема Салихова только завела свой телеграм-канал и начала активно публиковать там свои размышления, первая мысль была, что всё это – хорошо срежиссированная постановка. Вторая половина Леонида Федуна буквально захватила всё медиапространство вокруг «Спартака», что позволяло Рую Витории спокойно знакомиться с командой и работать. Никто особо не следил за первыми товарищескими матчами «красно-белых» под руководством португальца – все обсуждали телеграм-канал Заремы. Почти не было трансферных слухов, потому что другая тема была на первых полосах. Зарема каждый день генерировала несколько новостей про «Спартак», отводя всё внимание от команды на себя.

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Сейчас уже понятно, что это была вовсе не хитрая игра и не копирование плана Моуринью. К сожалению, это было начало разрушительной атаки Заремы на топ-менеджмент «Спартака». Откровенно говоря, не хочется сейчас обсуждать, права она или нет в своих действиях. Многие её мысли звучат здраво, вероятно, Зарема действительно хочет «Спартаку» добра. Тем не менее то, что сейчас происходит – это настоящая кровавая революция вместо попытки эволюции.

Зарема вынудила уволиться Антона Фетисова, который занимал пост директора по развитию и коммуникациям. В прошлом сезоне это направление показало себя очень успешным, и глупо оспаривать, что в этом большая заслуга конкретного человека. Причина увольнения понятна – это личная неприязнь Заремы к Фетисову. Вторым пошёл Дмитрий Попов. Последние его сделки не получились успешными, но предыдущий опыт работы доказывает, что он умеет работать качественно. Однако Зарема и его уничтожила, и сам Попов не скрывает причины своего ухода.

Судя по всему, с Поповым в клубе не смогли даже нормально расстаться и не подписали с ним соглашение о неразглашении. Теперь бывший спортивный директор начал встречную атаку на Зарему, выкладывая скрины переписки с ней и обвиняя её во лжи и двуличии. Во время кровавой революции это обычная ситуация, когда обе стороны используют все средства для своей победы. Начала эту войну Зарема, и теперь не надо удивляться, что против неё действуют её же методами.

К сожалению, во всей этой истории страдает «Спартак». До закрытия трансферного окна остался месяц, а команда оказалась без спортивного директора. Так или иначе, это затянет процесс принятия решения по новичкам и ведение переговоров. Потенциальные кандидаты просто могут успеть уйти в другие клубы. Сложно представить, что сейчас на душе у Руя Витории. Его приглашали одни люди, а он, только успев начать работать, оказывается в ситуации, что теперь во главе другие. Очевидно, что португалец теряет карт-бланш, и теперь у него уже не будет такой сильной поддержки. Нет игроков, нет поддержки – надо иметь очень сильный характер, чтобы в такой ситуации дать результат.

В целом для «Спартака» пока не всё потеряно. В год столетнего юбилея можно взять Кубок России. Для «Спартака» розыгрыш этого турнира начнётся только в следующем календарном году. Более того, при определённом стечении обстоятельств весной можно оказаться в розыгрыше Лиги конференций, где тоже возможно всякое. Да и в чемпионате занять второе место вполне реально. Однако для этого необходимо просто срочно завершить кровавую революции и вместо разрушения всего и вся начать что-то строить.

Андрей Центров