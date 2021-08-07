​Дмитрий Попов: «С Салиховой «Спартак» ничего не добьётся»

Теперь уже бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов посредством своего телеграм-канала «Аудитор из МГИМО» высказался по поводу супруги владельца клуба Заремы Салиховой.

«До тех пор, пока Салихова будет влиять на принятие решений в клубе, «Спартаку» никогда не достичь поставленных целей», - поделился Попов своим мнением.

Напомним, что в последние дни между Заремой Салиховой и Дмитрием Поповым идёт настоящая словесная война в «Телеграме». Стороны то и дело публикуют скриншоты переписок, пытаясь выставить друг друга в негативном свете.

В трёх стартовых турах чемпионата России «Спартак» смог раздобыть лишь три очка.