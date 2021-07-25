«Спартак» предложит улучшенные условия Соболеву

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25 Июля 2021, 11:19,
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«Спартак» рассчитывает продлить контракт с нападающим Александром Соболевым.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны ведут переговоры о новом соглашении на улучшенных для футболиста условиях.
24-летний россиянин сыграл за «Спартак» 38 матчей, забил 18 голов и отдал 8 голевых передач. Контракт Соболева с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 11 миллионов евро.
В первом туре российской Премьер-лиги московский «Спартак» в гостях уступил казанскому «Рубину» (1:0), показав достаточно неплохую игру.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
обизатильна сделайти ему бисплатно пасищения балших и малых тиатрав...))) а то савсем патирял практику красива падений...))) вчерась не прашло заработать пинальти с рубинам...))) ни каво ни впичатлила...)))