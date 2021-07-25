«Спартак» предложит улучшенные условия Соболеву

«Спартак» рассчитывает продлить контракт с нападающим Александром Соболевым.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны ведут переговоры о новом соглашении на улучшенных для футболиста условиях.

24-летний россиянин сыграл за «Спартак» 38 матчей, забил 18 голов и отдал 8 голевых передач. Контракт Соболева с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 11 миллионов евро.

В первом туре российской Премьер-лиги московский «Спартак» в гостях уступил казанскому «Рубину» (1:0), показав достаточно неплохую игру.