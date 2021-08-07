​Джикия не попал в состав «Спартака» на матч с «Нижним Новгородом»

В субботу вечером в рамках третьего тура российского чемпионата «Спартак» на своём поле сыграет против «Нижнего Новгорода», проводящего дебютный сезон в Премьер-лиге. Тренер московской команды Руй Витория решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максимов, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Крал, Хендрикс, Мозес, Ларссон, Мирзов, Соболев.

Стоит отметить, что защитник Георгий Джикия остался на скамейке для запасных.

Матч между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:00. Следить за ходом поединка на «Открытие Банк Арене» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.