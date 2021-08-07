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Россия. Премьер-лига

​Джикия не попал в состав «Спартака» на матч с «Нижним Новгородом»

07 Августа 2021 • 18:49 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
Через 0 ч. -1 мин.
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В субботу вечером в рамках третьего тура российского чемпионата «Спартак» на своём поле сыграет против «Нижнего Новгорода», проводящего дебютный сезон в Премьер-лиге. Тренер московской команды Руй Витория решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максимов, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Крал, Хендрикс, Мозес, Ларссон, Мирзов, Соболев.

Стоит отметить, что защитник Георгий Джикия остался на скамейке для запасных.

Матч между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:00. Следить за ходом поединка на «Открытие Банк Арене» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
07 Августа 2021 в 19:27
Пусть щупает составчик. Может что и родит.
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окончен Зенит 3:2 Краснодар 1.52 4.65 6.5
окончен Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
07.08  20:00 Спартак Москва ... Нижний Новгород
08.08  17:30 Химки ... Ростов
08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.65 3.1 2.85
08.08  20:00 Рубин ... Ахмат 2.1 3.3 3.7
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