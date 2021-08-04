Защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэль интересен «Спартаку», об этом сообщали различные российские и иностранные средства массовой информации. Также ранее спортивный директор «красно-белых» Дмитрий Попов говорил о том, что футболист может появиться на «Открытие Банк Арене», но все же руководство клуба его «забраковало».

Агент Монтиэля Марсело Симонян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию: «Это ложь! Я ни с кем из «Спартака» не разговаривал. Мне не звонили».

Монтиэль является воспитанником «Ривер Плейта». В прошлом сезоне на его счету 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Также он сыграл 12 матчей в составе сборной Аргентины.

Сергей Румянцев