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Россия. Премьер-лига

Агент Монтиэля обвинил «Спартак» во лжи эксклюзив

04 Августа 2021 • 22:43 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
07.08 20:00
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Защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэль интересен «Спартаку», об этом сообщали различные российские и иностранные средства массовой информации. Также ранее спортивный директор «красно-белых» Дмитрий Попов говорил  о том, что футболист может появиться на «Открытие Банк Арене», но все же руководство клуба его «забраковало».

Агент Монтиэля Марсело Симонян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию: «Это ложь! Я ни с кем из «Спартака» не разговаривал. Мне не звонили».

Монтиэль является воспитанником «Ривер Плейта». В прошлом сезоне на его счету 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Также он сыграл 12 матчей в составе сборной Аргентины.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ривер Плейт Дмитрий Попов Гонсало Монтиэль
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Комментарии (1)
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Don sangre
04 Августа 2021 в 22:51
Да уж Попова гнать надо.....
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