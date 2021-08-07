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Россия. Премьер-лига

Витория: «Нужно сыграть чуть больше 26 матчей, ротация в составе неизбежная в связи с высокими нагрузками»

07 Августа 2021 • 22:53 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Нижним Новгородом» (1:2) объяснил причину ротации состава.

- По поводу травмы Мозеса. Насколько она серьезная, есть ли подробности?

- Пока что еще не могу дать вам четкий ответ на вопрос, поскольку сразу после игры пришли сюда, не было возможности поговорить с нашими врачами. Надеюсь, что травма не серьезная, но более подробная информация будет чуть позже.

- Прокомментируйте изменения в стартовом составе. Умяров казался одним из лучших, но сегодня вообще не вышел на поле. Все ли с ним в порядке? Также не было Зобнина и Джикии.

- Касаемо изменений в стартовом составе, я считаю, что те игроки, которые вышли сегодня на поле с первых минут, имели все необходимые качества, чтобы одержать победу в этой игре. Потому что когда такая ситуация, когда такой плотный календарь, до декабря нужно сыграть чуть больше 26 матчей, то ротация в составе неизбежная в связи с высокими нагрузками. К тому же не забывайте, что игроки сборных присоединились к команде чуть позже, в частности Зобнин и Джикия, и Понсе совсем недавно вернулся из олимпийской сборной. Сегодня на поле в стартовом составе вышли Крал, игрок сборной Чехии, Мирзов Резиуан, качество которого не вызывает ни у кого сомнений, Илья Кутепов, тоже игрок сборной России, Виктор Мозес, о котором даже не нужно говорить. Если не доверять таким игрокам в таких матчах, тогда кому доверять? К тому же у Джикии недавно было небольшое повреждение, совсем легкое, но все равно ему нужно быть аккуратнее в этих ситуациях, особенно с таким графиком.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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