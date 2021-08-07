​«Заткни свою *****»: Фанаты «Спартака» обратились к Федуну

Для «Спартака» сезон начался ужасно. В клубе и вокруг него наблюдается бардак, а результаты, мягко говоря, оставляют желать лучшего. В субботу «красно-белые» уже к 16-й минуте домашнего матча против «Нижнего Новгорода» пропустили два гола.

Между тем, фанаты «Спартака» во время матча начали скандировать обращение к владельцу клуба Леониду Федуну.

«Эй, Федун, заткни свою ***** [девушку лёгкого поведения]», - скандируют фанаты «красно-белых».

Стоит сказать, что в последние дни в «Телеграме» идёт настоящая словесная война между теперь уже экс-спортивным директором клуба Дмитрием Поповым и супругой Леонида Федуна Заремой Салиховой.