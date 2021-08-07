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Россия. Премьер-лига

Витория: «По поводу атмосферы в команде - проблем нет»

07 Августа 2021 • 22:42 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» отрицал наличие проблем в команде с психологией.

- Хотелось бы узнать, в чем проблема, потому что «Спартак» провел четыре матча в этом сезоне, забил один гол с игры в самой концовке сезона, лидеры команды, которые тащили клуб в Лигу чемпионов в прошлом сезоне, не показывают былого футбола. Если это не проблема психологии, то почему такой результат на старте сезона?

- Я ни в коем случае не хочу говорить, что проблемы не существует, но также не хочу говорить, что мы потеряли три очка из-за того, что вы озвучили. Звучал вопрос как оправдание. Понятное дело, что ситуация вокруг клуба не совсем нормальная в связи со всеми этими событиями, но могу сказать по поводу атмосферы в  команде то, что проблем нет. Конечно, нам сегодня не хватило спокойствия и где-то вдохновения. Футболисты - все-таки люди, а не машины. Сегодня нам сначала не хватило внимания и концентрации, в результате чего мы пропустили два мяча. После этого перехватили инициативу, взяли игру в свои руки, но уже было поздно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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