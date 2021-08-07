«Спартак» пропустил от «Нижнего Новгорода» в самом начале матча

Субботнюю часть третьего тура чемпионата России закрывают «Спартак» и «Нижний Новгород». Зрители на «Открытие Банк Арене» увидели быстрый гол – уже на четвёртой минуте счёт открыли гости. Автором результативного удара стал Кирилл Гоцук.

Стоит добавить, что ранее на этой неделе «Спартак» в родных стенах проиграл «Бенфике» со счётом 0:2 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. После той игры должность спортивного директора московского клуба оставил Дмитрий Попов.

Следить за развитием событий в матче между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.