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Россия. Премьер-лига

Спортивный директор «Спартака» Попов покинет клуб из-за разногласий с руководством

04 Августа 2021 • 22:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
07.08 20:00
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Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов планирует уже завтра написать заявление об уходе. Причина этому – разногласия с владельцем клуба по поводу трансферной политики.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Попов поделился рядом фактором, которые подтолкнули его к этому решению. Согласно его словам, последней каплей стал срыв перехода аргентинского защитника Гонсало Монтиэля из «Ривер Плейта». Попов предложил эту кандидатуру руководству, ссылаясь на то, что трансфер игрока обойдется куда дешевле его рыночной стоимости и потенциалу как футболиста, на что получил отказ.

Федун так и не поменял свое решение, несмотря на предоставленные ему аргументы. Также президент «Спартака» прислушался к совету экс-наставника Доменико Тедеско, который тоже выступил против подписания Монтиэля. «Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том, что мы пытаемся построить футбол, противоположный прежнему!» - цитирует слова Попова журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале.

Также пока еще действующий спортивный директор вспомнил о том, что постоянно подвергался публичным унижениям со стороны супруги президента. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Дмитрий Попов
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