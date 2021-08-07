​«Спартак» проиграл 2 из 3 стартовых матчей РПЛ впервые со времён Карпина

«Спартак» плохо стартовал в новом чемпионате. В трёх прошедших турах Премьер-лиги команда Руя Витории проиграла «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2), обыграв при этом «Крылья Советов» (1:0).

Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, «Спартак» проиграл два из трёх стартовых матчей чемпионата впервые за десять лет. В последний раз такое случалось в сезоне 2011/2012. Тогда, что интересно, главным тренером московской команды был Валерий Карпин.

В настоящий момент Валерий Карпин возглавляет сборную России. Он присутствовал на субботнем матче «Спартак» - «Нижний Новгород».