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Россия. Премьер-лига

Три игрока «Спартака», из-за которых «красно-белые» дома уступили «Нижнему Новгороду»

07 Августа 2021 • 22:32 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен
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Пока экс-руководители «Спартака» сливают личные переписки в телеграмм, их команда сливает новый сезон. Второе подряд домашнее поражение, и к уже понятному вылету из Лиги чемпионов добавляются проблемы в РПЛ. «Спартак», конечно, может сетовать на невезение, слабую реализацию, но это никого волновать не будет, когда по осени посчитают очки. И в матче с «Нижним» было огромное преимущество, а результат отрицательный. Статистика матча: владение мячом - 76:24, удары по воротам - 22:5, в створ - 6:3, угловые - 6:2.

Из-за кого же «красно-белые» проиграли команде Александра Кержакова? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 5,0. Голкипер сегодня не спасал, за три удара в створ ворот пропустив дважды. И если от расстрела Кирилла Гоцука приёма не было, то слабенький кивок Козлова в ближний угол вполне подходил для сейва.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ - 3,5. Ох, здравствуй Илья Кутепов. Явно не в форме был защитник «Спартака» устроивший настоящий проходной двор. Не смог накрыть Гоцука в первом голе, хотя находился в метре. Не атаковал Пенчикова, сделавшего результативный кросс на второй мяч «НН».

САМУЭЛЬ ЖИГО - 5,5. Жиго странным образом рядом с голевыми эпизодами не оказывался, но гол из центральной зоны со стандарта тоже на его совести. В остальное время был надёжен, сняв весь верх, сделал 71 точную передачу, постоянно начиная атаки.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ - 5,5. Вместе с Кутеповым смотрел, как Пенчиков выполняет голевой кросс, за что оценка снижается, но в остальное время был хорош. Проделал огромный объём работы, наглухо прикрыл Ткачука, совершил 4 отбора, 2 перехвата и один раз опасно навесил.

АЙРТОН - 3,0. Господин Айртон в обороне играет с каждым матчем всё хуже и хуже. «Бенфика» забила два через зону бразильца, сегодня оба гола «НН» пришли из-под него. Проворонил Гоцука на угловом, хотя стоял рядом с ним. А потом пустил за спину передачу на Козлова, допустив грубейшую позиционную ошибку.

АЛЕКС КРАЛ - 6,5. Долго вкатывался в матч Алекс, но когда «Спартак» завладел тотальным преимуществом, стал показывать добротный футбол. Задавал темп, разогнал две классные атаки через центр, а завершил матч голевой передачей на Понсе.

 

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС - б/о

ВИКТОР МОЗЕС - б/о.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 6,5. Витория превосходную позицию нашёл для Ларссона. Видение поля и чувство момента у Джордана шикарные. Из 21 передачи - 5 ключевых, ускоривших атаку. Все 4 попытки пойти в дриблинг - удачные. Партнёров видит прекрасно, ещё бы самому почаще решать, совсем хорошо будет.

РЕЗИУАН МИРЗОВ - б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - 3,5. Один неудачный матч за другим штампует Соболев. Сегодня под пристальным взором Карпина форвард загубил два супермомента, пробив мимо ворот из убойной дистанции. А в помощи партнёрам вообще не преуспел, сделав всего 7 точных передач.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - 6,5. Выход Бакаева вместо Мозеса заметно оживил тяжеловесный правый фланг. Стандарты Зелимхана были очень опасны, своими кроссами Бакаев создал 2-3 перспективные ситуации у ворот Нигматуллина.

РОМАН ЗОБНИН - б/о

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ - 6,5. За тайм сделал больше Соболева, отдав 12 точных передач, поучаствовав в большем количестве атак и, главное, забив неплохой гол на индивидуальном мастерстве.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ - б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ - б/о.

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