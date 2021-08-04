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Россия. Премьер-лига

Попов: «Слова Заремы в мой адрес – наглая ложь»

04 Августа 2021 • 23:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
07.08 20:00
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В течение последнего часа активно обсуждается уход Дмитрия Попова с поста спортивного директора «Спартака». После появления информации о решении Попова, эту ситуацию тут же прокомментировали множество персон, среди которых и владелец «красно-белых» Леонид Федун. 

Как оказалось, Попов остался недовольным реакцией некоторых личностей, о чем сообщил «РБ Спорт». Он заявил, что намерен доказать правоту своих слов. Пока еще действующий спортивный директор москвичей готов предоставить все доказательства того, что упомянутые ним факты по поводу трансферной политики клуба являются правдой.

Попов назвал происходящее внутри команды цирком, в котором не хочет принимать участие. Также он отметил, что устал слушать негативные высказывания Заремы Салиховой в свой адрес. «Моя цель – доказать, что все написанное про меня госпожей Салиховой, это наглая ложь», - приводит его слова источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Дмитрий Попов Зарема Салихова
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