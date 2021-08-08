Генеральный директор «Нижнего Новгорода» рассказал об амбициях клуба на сезон РПЛ

Равиль Измайлов, пребывающий на должности генерального директора «Нижнего Новгорода», рассказал об амбициях команды на сезон в элите российского футбола.

«У нас есть задачи на сезон, они выполняются, играем хорошо. Посмотрим в конце. Задача — быть в десятке», - передает слова генерального директора Sport24.

Кроме того, реформы РПЛ Измайлов комментировать пока отказался.

«Нижний Новгород» Александра Кержакова обыграл московский «Спартак» (2:1) в матче третьего тура российской Премьер-лиги, забив сопернику два мяча в первые 16 минут поединка.