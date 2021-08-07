Салихова: Монтиэля могли привезти в «Спартак» в 2 раза дешевле

Покидая должность спортивного директора «Спартака», Дмитрий Попов заявил, что одной из накопительных причин его ухода стал отказ руководства в приобретении аргентинского защитника Гонсало Монтиэля. По его словам, трансфер должен был обойтись москвичам по заниженной стоимости.

Попов уверял, что футболиста можно будет подписать за 10 миллионов евро, хотя портал Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов. Но, Зарема Салихова в своем телеграм-канале опубликовала пост, в котором продемонстрирована переписку то ли с агентом Монтиэля, то ли с представителем «Ривер Плейта». По ней можно понять, что еще осенью прошлого года аргентинец мог оказаться в России за 5 миллионов евро.

Зарема написала, что над трансфером игрока в свое время работал еще Нариман Акавов, который руководил селекцией «Спартака» всего лишь в течение трех месяцев.