Игнатов: «Философия тренера мне подходит»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью сайту клуба поделился мыслями по поводу своей позиции на поле и подходу к игре Руя Витории.

По словам 21-летнего игрока, удобнее всего ему действовать в роли атакующего полузащитника. Также Игнатов похвалил взгляд на футбол нового тренера «красно-белых», который стремится прививать команде владение мячом с применением коротких и средних передач. Футболисту такой стиль привычен со времен выступлений за академию «Спартака».

Игнатов дебютировал за московский клуб в сентябре 2018 года, однако регулярно играть за первую команду ему не доводилось. Последние два года он по большей части выходил на поле в составе «Спартака-2». В этом сезоне полузащитник сыграл за основу три матча во всех турнирах.