Кержаков ответил на вопрос о принципиальности матча со «Спартаком»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Наверное, на этой неделе вас постоянно с этим вопросом докучали, но все же не могу не спросить, вы лучший бомбардир в истории, кто больше всех забил «Спартаку». Это дает какую-то дополнительную мотивацию для вас?

- Во-первых, вы первый, кто спросил. Во-вторых, нет.

- То есть, «Спартак» - лично для вас не принципиальный соперник?

- Да при чем я то? Я уже в другом качестве здесь. Для нас каждый соперник, каждая игра - это событие. Мы только начинаем делать первые шаги в самой элите российского футбола, поэтому каждый соперник для нас - это праздник, событие, новые эмоции.

- Матч против «Бенфики» дал какую-то пищу для размышления для вас? Или вы будете играть от себя?

- Я думаю, что каждый тренер хочет играть от себя, но понятно, что мы анализируем не только прошедший матч, но и несколько прошедших матчей соперника.