Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 211 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Кержаков ответил на вопрос о принципиальности матча со «Спартаком»

07 Августа 2021 • 20:07 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Наверное, на этой неделе вас постоянно с этим вопросом докучали, но все же не могу не спросить, вы лучший бомбардир в истории, кто больше всех забил «Спартаку». Это дает какую-то дополнительную мотивацию для вас?

- Во-первых, вы первый, кто спросил. Во-вторых, нет.

- То есть, «Спартак» - лично для вас не принципиальный соперник?

- Да при чем я то? Я уже в другом качестве здесь. Для нас каждый соперник, каждая игра - это событие. Мы только начинаем делать первые шаги в самой элите российского футбола, поэтому каждый соперник для нас - это праздник, событие, новые эмоции.

- Матч против «Бенфики» дал какую-то пищу для размышления для вас? Или вы будете играть от себя?

- Я думаю, что каждый тренер хочет играть от себя, но понятно, что мы анализируем не только прошедший матч, но и несколько прошедших матчей соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нижний Новгород Александр Кержаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 3:2 Краснодар 1.52 4.65 6.5
окончен Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
окончен Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
08.08  17:30 Химки ... Ростов
08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.65 3.1 2.85
08.08  20:00 Рубин ... Ахмат 2.1 3.3 3.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
22:16 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о трансфере Клаудиньо
21:36 · Россия. Премьер-лига
​Мозес травмировался в игре с «Нижним Новгородом» 3
21:30 · Россия. Премьер-лига
​Миладиновича в крови увезли на скорой со стадиона «Спартака»
21:17 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Нижнего Новгорода» потерял сознание после столкновения с Понсе
20:59 · Россия. Премьер-лига
Как «Арсенал» спас своего тренера - видео видео
20:53 · Россия. Премьер-лига
Уйма голов в матче «Зенит» - «Краснодар» (видео) видео
20:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» раскрыл итоги «переговоров» с Месси 2
20:45 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» быстро пропустил два гола от команды Александра Кержакова - видео видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник ЦСКА назвал игру с «Краcнодаром» «проходной» для «Зенита»
20:35 · Россия. Премьер-лига
​«Заткни свою *****»: Фанаты «Спартака» обратились к Федуну 1
20:24 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» дважды пропустил от «Нижнего Новгорода» за 16 минут
20:19 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о «сухой» серии Дзюбы
20:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропустил от «Нижнего Новгорода» в самом начале матча
20:12 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» - наверное, единственная команда, которая играет против «Зенита» в открытый футбол» эксклюзив
20:09 · Россия. Премьер-лига
Витория объяснил отсутствие Джикии
Все новости
Рекомендуем
 