​Фанаты «Спартака» требуют от Федуна «уничтожить» телеграм-канал Салиховой

Объединение фанатов «Спартака» Supporters Group на фоне настоящего бардака вокруг клуба и команды выступили с заявлением. Болельщики обратились к совету директоров московского клуба и лично к его владельцу Леониду Федуну.

Фанаты требуют прекращения треш-тока в сети между лицами, которые так или иначе относятся к «Спартаку», «уничтожения» телеграм-канала Заремы Салиховой, прекращения вмешательства в политику клуба посторонних лиц, а также обеспечения команде хороших условий для выступлений.

При невыполнении изложенных требований фанаты «Спартака» готовы к решительным действиям.

«Игроки, сотрудники и болельщики «Спартака» никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашенной «царицы»!» - говорится в заявлении.

Напомним, что на этой неделе «Спартак» потерпел два домашних поражения – от «Бенфики» в Лиге чемпионов и от «Нижнего Новгорода» в чемпионате. После ухода с должности спортивного директора клуба Дмитрий Попов завёл телеграм-канал и стал «воевать» с Заремой Салиховой посредством публикации скриншотов переписки.