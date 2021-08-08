Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 196 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

​Фанаты «Спартака» требуют от Федуна «уничтожить» телеграм-канал Салиховой

08 Августа 2021 • 12:22 Комментировать (2)
Спартак Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Объединение фанатов «Спартака» Supporters Group на фоне настоящего бардака вокруг клуба и команды выступили с заявлением. Болельщики обратились к совету директоров московского клуба и лично к его владельцу Леониду Федуну.

Фанаты требуют прекращения треш-тока в сети между лицами, которые так или иначе относятся к «Спартаку», «уничтожения» телеграм-канала Заремы Салиховой, прекращения вмешательства в политику клуба посторонних лиц, а также обеспечения команде хороших условий для выступлений.

При невыполнении изложенных требований фанаты «Спартака» готовы к решительным действиям.

«Игроки, сотрудники и болельщики «Спартака» никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашенной «царицы»!» - говорится в заявлении.

Напомним, что на этой неделе «Спартак» потерпел два домашних поражения – от «Бенфики» в Лиге чемпионов и от «Нижнего Новгорода» в чемпионате. После ухода с должности спортивного директора клуба Дмитрий Попов завёл телеграм-канал и стал «воевать» с Заремой Салиховой посредством публикации скриншотов переписки. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
08 Августа 2021 в 13:02
усю энту заремку с иё каналам на галеры...))) гараскоп гаварить шо ей нильзя быть мамкай в энтом парасячим доми...)))
Crocodile
08 Августа 2021 в 12:51
есть и будут. и вовсе не только благодаря зареминому каналу в телеге. и не только они.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.08  17:30 Химки ... Ростов
08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.65 3.1 2.85
08.08  20:00 Рубин ... Ахмат 2.1 3.3 3.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Августа
14:28 · Россия. Премьер-лига
​Салихова сделала телеграм-канал закрытым после заявления фанатов «Спартака»
13:43 · Россия. Премьер-лига
​Тренеров «Спартака» проанализировали методом Салиховой 2
12:22 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Спартака» требуют от Федуна «уничтожить» телеграм-канал Салиховой 2
11:52 · Россия. Премьер-лига
​Крамаренко вспомнил, как Точилин в бассейне выбил у Газзаева выходные на сборах
11:36 · Россия. Премьер-лига
​Салихова объяснила переписку, в которой она анализировала тренеров по знаку зодиака 1
11:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали внесение Урунова в заявку на РПЛ
10:45 · Россия. Премьер-лига
​Салихова подбирала для «Спартака» тренера по знаку зодиака 3
10:35 · Россия. Премьер-лига
​Миладинович находится в реанимации после травмы головы в матче со «Спартаком» 1
10:25 · Россия. ФНЛ
​«Велес» объявил о назначении Сухины начальником команды официально
02:15 · Россия. Премьер-лига
Динамо - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:08 · Россия. Премьер-лига
Рубин - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Россия. Премьер-лига
Химки - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:52 · Россия. Премьер-лига
​Карпин рассказал об уходе из «Ростова»
00:38 · Россия. Премьер-лига
Хоккеист Сергачев – о конфликте Салиховой и Попова: «В НХЛ я такого не видел»
00:35 · Россия. Премьер-лига
​Карпин ответил на вопрос, будет ли он встречаться с Дзюбой
Все новости
Рекомендуем
 