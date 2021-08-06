Орлов заявил, что Зарема разрушает «Спартак» изнутри

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением насчет нашумевшей истории в стане московского «Спартака». Напомним, что спортивный директор Дмитрий Попов покинул свой пост из-за разногласий с руководством, а позже он вместе с Заремой Салиховой начали спор в своих телеграм-каналах по поводу того, кто виноват в проблемах клуба.

Орлов считает, что крайней в данной ситуации все же является Зарема. Он уверен, что президент «Спартака» Леонид Федун не должен допускать подобного, а наоборот следить за высказываниями и делами своей супруги. «Когда плохо, ищите женщину. Салихова разламывает все внутри», - саркастично описал происходящее Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

Отмечаем, что в среду московская команда дома проиграла «Бенфике», тем самым поставив под угрозу свой выход в групповой этап Лиги чемпионов.