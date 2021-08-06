«Давайте от Мозеса избавимся, истерику Тедеско возьму на себя»: Попов опубликовал переписку с Салиховой

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов зарегистрировал канал в «Телеграме». Функционер опубликовал в нем часть переписки с женой Леонида Федуна Заремой Салиховой.

Судя по скриншоту, супруга владельца «красно-белых» первой предложила Попову избавиться от нигерийского защитника Виктора Мозеса, которого клуб взял в аренду у лондонского «Челси».

Ранее Салихова утверждала, что именно Попов выступал за расставание с легионером.

Попов занимал пост спортдира «Спартака» с ноября прошлого года. Функционер на днях подал в отставку из-за разногласий с руководством.