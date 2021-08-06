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Россия. Премьер-лига

«Давайте от Мозеса избавимся, истерику Тедеско возьму на себя»: Попов опубликовал переписку с Салиховой

06 Августа 2021 • 13:28 Комментировать (3)
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов зарегистрировал канал в «Телеграме». Функционер опубликовал в нем часть переписки с женой Леонида Федуна Заремой Салиховой.

Судя по скриншоту, супруга владельца «красно-белых» первой предложила Попову избавиться от нигерийского защитника Виктора Мозеса, которого клуб взял в аренду у лондонского «Челси».

Ранее Салихова утверждала, что именно Попов выступал за расставание с легионером.

Попов занимал пост спортдира «Спартака» с ноября прошлого года. Функционер на днях подал в отставку из-за разногласий с руководством.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Попов Зарема Салихова
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
06 Августа 2021 в 14:36
а кулуары спартака реально свинарник какой то
Роман Мамедов
06 Августа 2021 в 13:53
поласкать ее надо
Diman777
06 Августа 2021 в 13:45
Самое популярное реалити шоу страны) Каждый сезон что то новенькое! Может им продать клуб и заняться медийной деятельностью
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