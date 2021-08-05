Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 226 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Экс-опорник «Спартака» Фернандо готовится вернуться в Россию эксклюзив

05 Августа 2021 • 21:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
07.08 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

Полузащитник китайского клуба «Бэйцзин Гоань» Фернандо близок к расторжению контракта с текущими работодателями. По информации Сергея Румянцева для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», бразилец готов вернуться в Россию, а сейчас к нему интерес из Турции.

Бразильцу 29 лет, он начал карьеру в «Гремио», после чего с 2013 по 2015 год защищал цвета донецкого «Шахтёра» и транзитом через «Сампдорию» перебрался в «Спартак». С 2016 по 2019 год Фернандо провел 78 матчей РПЛ в футболке «красно-белых» и забил 11 голов.

Рыночная стоимость Фернандо оценивается в 3,5 млн евро. Контракт игрока с китайским клубом рассчитан до конца 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бэйцзин Гоань Фернандо Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.08  17:00 Уфа ... Локомотив Москва 3.7 3.2 2.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
21:57 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» рассматривает покупку вингера «Крыльев Советов»
21:54 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» зовёт Месси в свой состав 1
21:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-опорник «Спартака» Фернандо готовится вернуться в Россию эксклюзив
21:04 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Решил, что нужно двигаться дальше»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Маммана: «В «Зените» планировал бороться за место в составе»
19:30 · Россия. Премьер-лига
​Тренеры Мартинес и Альба перешли из «Ростова» в сборную России вслед за Карпиным
19:25 · Россия. Премьер-лига
Малафеев - об уходе Карпина из «Ростова»: «Иначе всё могло быть хуже и для клуба, и для сборной»
19:17 · Россия. Премьер-лига
​Макаров стал игроком «Динамо» - источник
19:09 · Россия. Премьер-лига
​РФС показал «тайну ВАР» видео
18:44 · Россия. Премьер-лига
​Уткин объяснил для себя уход Карпина из «Ростова» 1
18:01 · Россия. Премьер-лига
Тарханов - о «Спартаке»: «Весь негатив нужно оставлять в клубе, а не выплескивать в прессу»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Салихова жёстко ответила Смородской, назвавшей её «пустым местом» 2
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «Дойдёт до того, что гендиректором «Спартака» будет Бузова, а тренером – Салихова»
17:09 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Нижний Новгород»: прогноз на матч чемпионата России – 7 августа 2021
17:04 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о будущем Роши эксклюзив
Все новости
Рекомендуем
 