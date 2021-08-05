Полузащитник китайского клуба «Бэйцзин Гоань» Фернандо близок к расторжению контракта с текущими работодателями. По информации Сергея Румянцева для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», бразилец готов вернуться в Россию, а сейчас к нему интерес из Турции.

Бразильцу 29 лет, он начал карьеру в «Гремио», после чего с 2013 по 2015 год защищал цвета донецкого «Шахтёра» и транзитом через «Сампдорию» перебрался в «Спартак». С 2016 по 2019 год Фернандо провел 78 матчей РПЛ в футболке «красно-белых» и забил 11 голов.

Рыночная стоимость Фернандо оценивается в 3,5 млн евро. Контракт игрока с китайским клубом рассчитан до конца 2022 года.