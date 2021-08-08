​Миладинович находится в реанимации после травмы головы в матче со «Спартаком»

Популярный телеграм-канал «Мутко против» поделился новостями о состоянии Ивана Миладиновича. Как известно, футболист «Нижнего Новгорода» получил травму головы в столкновении с Эсекелем Понсе в субботнем матче чемпионата России против «Спартака».

По данным источника, Миладинович находится в реанимации в состоянии средней тяжести. При этом футболист общается с врачами, находясь в сознании.

Напомним, что «Нижний Новгород» смог обыграть «Спартак» на выезде со счётом 2:1. Дебютант российской Премьер-лиги пока что идёт по турнирной дистанции без потерь – семь очков в трёх матчах.