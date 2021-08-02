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Россия. Премьер-лига

Черданцев считает, что российскому футболу не нужны иностранные специалисты

02 Августа 2021 • 20:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
07.08 20:00
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В своем канале в «Телеграме» известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на информацию по поводу сорвавшегося перехода наставника «Лилля» Кристофа Галтье в московский «Спартак» этим летом.

Черданцев поделился мнением, что специалисты такого уровня в Россию не поедут, назвав подобные слухи фикцией. Комментатор полагает, что нужно обращать внимание на российских тренеров. Он заявил, что приглашение иностранцев может быть актуально в каких-то других сферах деятельности, но только не в футболе. «Учитесь работать с нашими. Российскому футболу больше 100 лет!» - написал комментатор.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что руководство «Спартака» само отказалось от кандидатуры Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Черданцев Кристоф Галтье
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