​Игрок «Нижнего Новгорода» потерял сознание после столкновения с Понсе

В субботу вечером в чемпионате России проходит матч между «Спартаком» и «Нижним Новгородом». В начале второго тайма Александру Кержакову пришлось делать вынужденную перестановку в составе своей команды. Иван Миладинович по итогам столкновения головами с Эсекелем Понсе потерял сознание. На поле быстро вышли медики, которые привели Миладиновича в чувство. Впрочем, продолжать игру футболист не мог, поэтому на замену вышел Александр Сапета.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» можно в текстовой трансляции. В первом тайме гости смогли забить два безответных мяча в ворота фаворита противостояния.