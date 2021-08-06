Игнатов прокомментировал сравнения с Титовым

Полузащитнику московского «Спартака» Михаилу Игнатову лестно было услышать, что его игра в некоторых аспектах напоминает действия на поле Егора Титова.

21-летний футболист «народной команды» утверждает, что ему удалось избежать «звёздной болезни». Секрет этого, по словам самого Игнатова, заключается в том, что он не читает статьи в прессе о себе.

Касаемо параллелей с Титовым полузащитник сказал: «С его игрой знаком только по видео. Приятно, когда с ним сравнивают. Он большой мастер».

Михаил Игнатов в ходе беседы с пресс-службой «красно-белых» признал, что у него с бывшим спартаковцем действительно есть одна общая черта – отличное видение поля.

В нынешнем сезоне юный хавбек отличился за свой клуб тремя появлениями в составе.