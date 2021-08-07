Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 211 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

«Спартак» опять проиграл дома: после «Бенфики» с победой уезжает «НН» Кержакова

07 Августа 2021 • 21:56 Комментировать (10)
Спартак Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

В матче третьего тура чемпионата России московский «Спартак» принимал «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
    4' Гоцук Кирилл (0:1)
    16' Козлов Алексей (0:2)
(1:2) Понсе Эсекель 86'    
Максименко Александр Рассказов Николай   81' Жиго Самуэль Кутепов Илья   66' (Ломовицкий Александр (   66') Айртон Лукас Крал Алекс Хендрикс Йоррит   46' (Зобнин Роман (   46') Мозес Виктор   35' (Бакаев Зелимхан (   35') Ларссон Джордан   79' (Игнатов Михаил (   79') Мирзов Резиуан   46' (Понсе Эсекель (   46') Соболев Александр Сергеевич   63'
Запасные: Умяров Наиль Ребров Артём Марков Даниил Гапонов Илья Ещенко Андрей Литвинов Руслан Джикия Георгий
Нигматуллин Артур   90' Миладинович Иван   53' (Сапета Александр (   53') Масоэро Лукас Гоцук Кирилл Козлов Алексей Пенчиков Даниил   53' (Гогличидзе Лео (   53') Каккоев Никита Ткачук Денис   77' (Горбунов Игорь (   77') Сулейманов Тимур   66' (Берковский Илья (   66') Балай Беким Калинский Николай   90'
Запасные: Анисимов Артур
07 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

К очному матчу «Нижний Новгород» занимал позицию выше, чем «Спартак» в турнирной таблице. У «красно-белых» вообще после Кубка Матч Премьер игра не задаётся. Уступили «Рубину», растранжирив кучу моментов, с трудом переиграли «Крылья», а потом буквально были деклассированы «Бенфикой». Спасибо арбитру, что не поставил два чистых пенальти. Немного снизить градус давления «красно-белые» должны были красивой победой над новичком РПЛ.

Но команда Александра Кержакова совсем не так проста. Не набирается игроков на полную скамейку запасных, проблемы со спонсорами, однако характера хоть отбавляй. Переиграли уставший «Сочи», отыгрались на Урале. Проверка командой класса «Спартака» - случилась впервые, правда, «красно-белые» предстали в экспериментальном составе. Кутепов, Крал, Хендрикс и Мирзов впервые появились с первых минут.

Именно этот «эксперимент» Витории к 16-й минуте горел 0:2. Сначала подача от угла поля через серию рикошетов отскочила на линию вратарской площади. Там Кирилл Гоцук опередил Кутепова с Айртоном, вогнав мяч под перекладину.

 

А потом «Нижний Новгород» вновь передал привет пассивной обороне «Спартака». Рассказов и Кутепов вообще не мешали Даниилу Пенчикову осмотреться и с левого края выдать нацеленный кросс. Айртон в свою очередь никоим образом не держал Козлова, который ударом с угла вратарской решил эпизод – 0:2.

 

Мог «Спартак» быстро в игру вернуться после ошибки того же Пенчикова, но перехват и дальнейший пас Рассказова загубил Мозес. Точнее, после опасного удара Виктора случился героический сейв Нигматуллина. Ещё до конца первого тайма Виктор поле покинул из-за травмы, а уже в перерыве разъярённый Руй Витория снял с игры Мирзова и Хендрикса, выпустив Понсе и Зобнина. Однако высокий прессинг «Нижнего» душил «Спартак» на корню. Второй тайм получался гораздо менее событийным.

«Спартаку» оставалось с грустью вспоминать момент Александра Соболева, который перед самым перерывом обязан был забивать после подачи Бакаева от угла поля, но умудрился с пяти метров пробить мимо ворот. Время шло, Витория перестраивал схему, раскрывался. Вместо защитника Кутепова вышел атакующий полузащитник Александр Ломовицкий. Давление «Спартака» всё-таки стало приносить моменты. Соболев ударом в упор замыкал фланговый кросс, но Нигматуллин уже поймал кураж. Голкипер отразил мяч на Зобнина, Роман прострелил, а Понсе зазевался на дальней штанге.

Аргентинец исправился за 4 минуты до конца основного времени, подарив лучик надежды. Понсе принял передачу Крала в штрафной площади, развернулся и точно пробил. Ещё поддавил «Спартак», однако точности и времени не хватило. Второе подряд домашнее поражение «красно-белых». А «Нижний Новгород» Александра Кержакова продолжает удивлять футбольную общественность.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нижний Новгород
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (10)
Регистрация
Рейтинг комментариев
VC-Team
07 Августа 2021 в 22:17
Впечатление, что ребята еще гоняют товарняк на сборах, а игры в чемпе их ждут через недельки полторы.. Новому тренеру не позавидуешь.. с таким профессионализмом видеться ему не доводилось)))
Zurukukkk
07 Августа 2021 в 22:15
ай,вам надоть упасть ниже плинтуса,шобы потом потихэньку вылезти на золото!)))
ARTUR
07 Августа 2021 в 22:14
как можно выиграть если по воротам бьется 22 раза , а в створ попадается 6 ??? головой ВООБЩЕ бить не умеют !!! Кержаков из ничего пока что сделал что то похожее на команду , когда показали Карпина на трибуне с девушкой какой то , у него на лице было написано -- Нах...я я согласился на должность тренера сборной ... сочувствую !!! а спартачи еще хотят на Красную площадь вынести свое ,,мастерство ,, позорники !!!
Diman777
07 Августа 2021 в 22:08
Отмечать так с размахом - нужно уволить весь менеджмент пару раз - сменить пару тренеров - со всеми поругаться и обязательно выложить переписки. А вишенкой на праздничном торте должно быть порно с участием заремы)
Don sangre
07 Августа 2021 в 22:13
Там есть на что смотреть? Не уверен!)))
Sanay
07 Августа 2021 в 22:07
И.диоты игроки, и.диот тренер, и.диот хозяин.. да пошли вы на .уй..
Element-22
07 Августа 2021 в 22:04
Попе*дите тут ещё на Зарему..)
Don sangre
07 Августа 2021 в 22:04
Жирно обкакались ! По игре вообще никак! Спартак играет хуже чем при Тедеско!
779
07 Августа 2021 в 22:02
Сочетание серой игры и невезухи не могло принести результат. Пропущенные для нас обычные - как будто спим в обороне. Да и сказать, что фатально не везло в нападении нельзя - не создали ничего логичного и завершённого. Не повезло, чтобы пропихнуть корявого, не более. Все передачи настолько предсказуемые, что для внимательного соперника не составляло труда их читать. Старался Крал и всё. Нападение блёклое. Вообщем, пусть разбираются. Пока ж.пно выглядим. И с такими результатами потом ещё и из психологической ямы вылезать.
Don sangre
07 Августа 2021 в 22:08
Когда же хоть перестанем спать? Вставать надо хоть иногда......
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 3:2 Краснодар 1.52 4.65 6.5
окончен Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
окончен Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
08.08  17:30 Химки ... Ростов
08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.65 3.1 2.85
08.08  20:00 Рубин ... Ахмат 2.1 3.3 3.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
22:16 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о трансфере Клаудиньо
21:36 · Россия. Премьер-лига
​Мозес травмировался в игре с «Нижним Новгородом» 3
21:30 · Россия. Премьер-лига
​Миладиновича в крови увезли на скорой со стадиона «Спартака»
21:17 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Нижнего Новгорода» потерял сознание после столкновения с Понсе
20:59 · Россия. Премьер-лига
Как «Арсенал» спас своего тренера - видео видео
20:53 · Россия. Премьер-лига
Уйма голов в матче «Зенит» - «Краснодар» (видео) видео
20:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» раскрыл итоги «переговоров» с Месси 2
20:45 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» быстро пропустил два гола от команды Александра Кержакова - видео видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник ЦСКА назвал игру с «Краcнодаром» «проходной» для «Зенита»
20:35 · Россия. Премьер-лига
​«Заткни свою *****»: Фанаты «Спартака» обратились к Федуну 1
20:24 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» дважды пропустил от «Нижнего Новгорода» за 16 минут
20:19 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о «сухой» серии Дзюбы
20:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропустил от «Нижнего Новгорода» в самом начале матча
20:12 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» - наверное, единственная команда, которая играет против «Зенита» в открытый футбол» эксклюзив
20:09 · Россия. Премьер-лига
Витория объяснил отсутствие Джикии
Все новости
Рекомендуем
 