«Спартак» опять проиграл дома: после «Бенфики» с победой уезжает «НН» Кержакова

В матче третьего тура чемпионата России московский «Спартак» принимал «Нижний Новгород».

К очному матчу «Нижний Новгород» занимал позицию выше, чем «Спартак» в турнирной таблице. У «красно-белых» вообще после Кубка Матч Премьер игра не задаётся. Уступили «Рубину», растранжирив кучу моментов, с трудом переиграли «Крылья», а потом буквально были деклассированы «Бенфикой». Спасибо арбитру, что не поставил два чистых пенальти. Немного снизить градус давления «красно-белые» должны были красивой победой над новичком РПЛ.

Но команда Александра Кержакова совсем не так проста. Не набирается игроков на полную скамейку запасных, проблемы со спонсорами, однако характера хоть отбавляй. Переиграли уставший «Сочи», отыгрались на Урале. Проверка командой класса «Спартака» - случилась впервые, правда, «красно-белые» предстали в экспериментальном составе. Кутепов, Крал, Хендрикс и Мирзов впервые появились с первых минут.

Именно этот «эксперимент» Витории к 16-й минуте горел 0:2. Сначала подача от угла поля через серию рикошетов отскочила на линию вратарской площади. Там Кирилл Гоцук опередил Кутепова с Айртоном, вогнав мяч под перекладину.

«Нижний» не боится никого — даже «Спартаку» забил первым. Крутые pic.twitter.com/dZ64KqC9CW — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021

А потом «Нижний Новгород» вновь передал привет пассивной обороне «Спартака». Рассказов и Кутепов вообще не мешали Даниилу Пенчикову осмотреться и с левого края выдать нацеленный кросс. Айртон в свою очередь никоим образом не держал Козлова, который ударом с угла вратарской решил эпизод – 0:2.

Как же хорош «Ман Сити» pic.twitter.com/1F4dfOLJHH — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021

Мог «Спартак» быстро в игру вернуться после ошибки того же Пенчикова, но перехват и дальнейший пас Рассказова загубил Мозес. Точнее, после опасного удара Виктора случился героический сейв Нигматуллина. Ещё до конца первого тайма Виктор поле покинул из-за травмы, а уже в перерыве разъярённый Руй Витория снял с игры Мирзова и Хендрикса, выпустив Понсе и Зобнина. Однако высокий прессинг «Нижнего» душил «Спартак» на корню. Второй тайм получался гораздо менее событийным.

«Спартаку» оставалось с грустью вспоминать момент Александра Соболева, который перед самым перерывом обязан был забивать после подачи Бакаева от угла поля, но умудрился с пяти метров пробить мимо ворот. Время шло, Витория перестраивал схему, раскрывался. Вместо защитника Кутепова вышел атакующий полузащитник Александр Ломовицкий. Давление «Спартака» всё-таки стало приносить моменты. Соболев ударом в упор замыкал фланговый кросс, но Нигматуллин уже поймал кураж. Голкипер отразил мяч на Зобнина, Роман прострелил, а Понсе зазевался на дальней штанге.

Аргентинец исправился за 4 минуты до конца основного времени, подарив лучик надежды. Понсе принял передачу Крала в штрафной площади, развернулся и точно пробил. Ещё поддавил «Спартак», однако точности и времени не хватило. Второе подряд домашнее поражение «красно-белых». А «Нижний Новгород» Александра Кержакова продолжает удивлять футбольную общественность.