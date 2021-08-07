Карпин посетит поединок «Спартака» и «Нижнего Новгорода»

Наставник национальной команды России Валерий Карпин посетит матч третьего тура Премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил Виктор Онопко, являющийся частью тренерского штаба сборной.

Валерий Карпин заключил соглашение с РФС о работе в сборной России 26 июля. Идея заключалась в совмещении должностей рулевого в сборной и «Ростове», но 2 августа стало известно о том, что специалист покинул клуб, чтобы полностью посвятить себя работе в национальной команде.

Дебютный поединок под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с представителями Хорватии.