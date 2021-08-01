Витория обратился к болельщикам «Спартака» после дебютной победы

На днях Руй Витория добыл со «Спартаком» свою первую победу в новом сезоне российской Премьер-лиги, обыграв с минимальным счетом «Крылья Советов».

Вчера португальский специалист опубликовал пост у себя на странице в «Инстаграме», обратившись к болельщикам клуба. «Наша первая победа! Трудная, но очень приятная. Движемся вместе к поставленным целям», - написал Витория сразу на родном и на русском языке.

Впрочем, главное испытание у нового тренерского штаба еще впереди. Уже в среду «Спартак» сразится с «Бенфикой» в квалификационном раунде Лиги чемпионов, а главный тренер уже определился с заявкой на предстоящий матч.