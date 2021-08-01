Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Витория обратился к болельщикам «Спартака» после дебютной победы

01 Августа 2021 • 10:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
07.08 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

На днях Руй Витория добыл со «Спартаком» свою первую победу в новом сезоне российской Премьер-лиги, обыграв с минимальным счетом «Крылья Советов».

Вчера португальский специалист опубликовал пост у себя на странице в «Инстаграме», обратившись к болельщикам клуба. «Наша первая победа! Трудная, но очень приятная. Движемся вместе к поставленным целям», - написал Витория сразу на родном и на русском языке.

Впрочем, главное испытание у нового тренерского штаба еще впереди. Уже в среду «Спартак» сразится с «Бенфикой» в квалификационном раунде Лиги чемпионов, а главный тренер уже определился с заявкой на предстоящий матч.


Обновление через: 60 сек.
Обновить
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.08  17:30 Урал ... Нижний Новгород
01.08  20:00 Краснодар ... Химки
01.08  20:00 Ростов ... Зенит 6.6 4.3 1.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Августа
13:56 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Промес и Ларссон – игроки чуть ниже среднего уровня»
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» не будет обращаться в экспертную комиссию из-за судейства в игре с «Динамо»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий назвал причину отсутствия Дзагоева в стартовом составе
11:33 · Россия. Премьер-лига
Салихова поделилась мнением, кто должен заменить Карпина в случае провала в сборной
10:40 · Россия. Премьер-лига
Витория обратился к болельщикам «Спартака» после дебютной победы
10:26 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: «Не будь у «Локомотива» второго гола, я думаю, что мы бы выиграли второй тайм»
10:02 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сделал предложение по нападающему олимпийской сборной Бразилии слухи
09:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Не знаю, что Карпин будет делать с командой «Ростова» эксклюзив
09:18 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Очень важно было победить»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» в отличие от «Зенита» недооценки «Химок» уже не допустит»
06:22 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России по футболу
06:06 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Химки»: прогноз на матч чемпионата России по футболу
04:27 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Нижний Новгород»: прогноз на матч чемпионата России по футболу
02:12 · Россия. Премьер-лига
Ростов - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:09 · Россия. Премьер-лига
Краснодар - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости