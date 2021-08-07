​Карпин провёл встречу с тремя игроками «Спартака»

После матча «Спартак» - «Нижний Новгород», завершившегося победой гостей со счётом 2:1, главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с футболистами московской команды. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу». По данным источника, на встрече присутствовали защитник Георгий Джикия, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Александр Соболев.

Напомним, что тренерский мостик в сборной России Валерий Карпин занял в прошлом месяце. Дебют тренера ожидается в первый день осени. В рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная России 1 сентября примет Хорватию.