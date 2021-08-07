Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 211 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

​Мозес травмировался в игре с «Нижним Новгородом»

07 Августа 2021 • 21:36 Комментировать (3)
Спартак Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

«Спартак» проваливает матч третьего тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода». Команда Руя Витории быстро пропустила два гола и никак не может хотя бы сократить разрыв в счёте.

По ходу первого тайма «Спартак» потерял Виктора Мозеса. Нигерийский футболист получил повреждение и был заменён на 36-й минуте. Вместо Мозеса на футбольное поле «Открытие Банк Арены» вышел Зелимхан Бакаев.

Добавим, что следующий матч «Спартаку» предстоит провести уже во вторник, 10 августа. Команда Руя Витории сыграет на выезде против «Бенфики» в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
VC-Team
07 Августа 2021 в 22:11
К сожалению, единственный с уровнем игрок на сей момент в команде, когда у него мяч ждешь игрового продолжения и он разочаровывает, в форме он, не в форме. Жаль если надолго.((
Don sangre
07 Августа 2021 в 22:00
Против Бенфики безнадега!
779
07 Августа 2021 в 21:58
Хорошо бы не сильно. Без него тоскливее.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 3:2 Краснодар 1.52 4.65 6.5
окончен Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
окончен Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
08.08  17:30 Химки ... Ростов
08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.65 3.1 2.85
08.08  20:00 Рубин ... Ахмат 2.1 3.3 3.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
22:16 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о трансфере Клаудиньо
21:36 · Россия. Премьер-лига
​Мозес травмировался в игре с «Нижним Новгородом» 3
21:30 · Россия. Премьер-лига
​Миладиновича в крови увезли на скорой со стадиона «Спартака»
21:17 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Нижнего Новгорода» потерял сознание после столкновения с Понсе
20:59 · Россия. Премьер-лига
Как «Арсенал» спас своего тренера - видео видео
20:53 · Россия. Премьер-лига
Уйма голов в матче «Зенит» - «Краснодар» (видео) видео
20:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» раскрыл итоги «переговоров» с Месси 2
20:45 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» быстро пропустил два гола от команды Александра Кержакова - видео видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник ЦСКА назвал игру с «Краcнодаром» «проходной» для «Зенита»
20:35 · Россия. Премьер-лига
​«Заткни свою *****»: Фанаты «Спартака» обратились к Федуну 1
20:24 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» дважды пропустил от «Нижнего Новгорода» за 16 минут
20:19 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о «сухой» серии Дзюбы
20:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропустил от «Нижнего Новгорода» в самом начале матча
20:12 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» - наверное, единственная команда, которая играет против «Зенита» в открытый футбол» эксклюзив
20:09 · Россия. Премьер-лига
Витория объяснил отсутствие Джикии
Все новости
Рекомендуем
 