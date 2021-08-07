​Мозес травмировался в игре с «Нижним Новгородом»

«Спартак» проваливает матч третьего тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода». Команда Руя Витории быстро пропустила два гола и никак не может хотя бы сократить разрыв в счёте.

По ходу первого тайма «Спартак» потерял Виктора Мозеса. Нигерийский футболист получил повреждение и был заменён на 36-й минуте. Вместо Мозеса на футбольное поле «Открытие Банк Арены» вышел Зелимхан Бакаев.

Добавим, что следующий матч «Спартаку» предстоит провести уже во вторник, 10 августа. Команда Руя Витории сыграет на выезде против «Бенфики» в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.