Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» на своём поле в матче против «Нижнего Новгорода».

«Какой-то нефарт у «Спартака». Смотрю статистику и не могу понять, как так. На Кубке Париматч Премьер «Спартак» забил очень много, а тут теперь не получается. Сегодня у них 20 с лишним ударов, а у «Нижнего» 4, выиграли гости. Ясно, что «Нижний» воспользовался ошибками. Я говорил после товарищеских матчей, что у Руя Витории будут проблемы: он не сможет определиться с основным составом. За три игры мы кого только не увидели, это ещё Промес травму получил.

Сегодня появился Кутепов, Жиго в запасе, Зобнин в запасе, Бакаев играл. Много перестановок, это все следствие Кубка Париматч Премьер. Но сказать, что «Спартак» плохо играл, не могу. Нельзя назвать это поражение тренерским. Ясно, что когда команда проигрывает, тренер тоже виноват. Если взять матч «Краснодара» и «Зенита», то там «Краснодар» тоже играл неплохо и мог спасти игру. По статистике они были сильнее, а те забили за счёт чужих ошибок. Тут такая же ситуация. «Нижний» - молодцы, воспользовались ошибками. Они и «Сочи» так же обыграли. У них сильные стороны отбиваться, защищаться и пользоваться ошибками соперника. Но «Спартак» играл неплохо, последние двадцать минут они так давили, что загнали всех игроков «Нижнего» в штрафную», - сказал Мостовой.