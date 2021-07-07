Энрике: «Даже Иньеста не играл так, как Педри»

Рулевой сборной Испании Луис Энрике поделился мнением об игре 18-летнего полузащитника каталонской «Барселоны» Педри во вчерашнем поединке против Италии на чемпионате Европы - 2020.

«Даже Иньеста не играл так, как Педри против «скуадры адзурры». Я давно такого не видел. Это рушит все принципы логики», - приводит слова специалиста ESPN.

В полуфинале испанская команда потерпела поражение от итальянцев в серии пенальти - 2:4. Основное время и овертайм завершились вничью со счетом 1:1.

В финале подопечные Роберто Манчини сыграют против победителя пары Англия - Дания. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 11 июля.

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